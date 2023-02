La sociologie pas à pas

Cet ouvrage couvre un programme complet de licence en sociologie, en procédant de façon claire, précise et progressive, bref : " pas à pas ". Les auteurs incontournables sont présentés, avec leurs apports mais aussi leurs réceptions critiques : Tocqueville, Durkheim, Weber, Merton, Crozier, Bourdieu, Boudon... Les méthodes d'enquêtes sont décrites, avec l'optique du technicien mais aussi celle de l'utilisateur : observations, entretiens, questionnaires, analyses secondaires. Les applications centrales sont mises à jour, avec l'évolution mais aussi la situation actuelle : en sociologie de la famille, de l'éducation, des organisations et du travail, de la ville, de la politique, de la religion. Un entraînement aux exercices demandés à l'université est proposé : fiche de lecture, commentaire de documents, dissertation, mais aussi rapport de stage, projet de recherche. Jean-Michel Morin est maître de conférences à l'Université Paris Cité. Il enseigne aussi à l'Ecole Professorale de Paris, à l'Institut de Philosophie comparée et au Collège des Bernardins.