Actu minute. L'actualité 2022 analysée en un clin d'oeil !

L'actualité 2022 en un clin d'oeil et en 100 visuels Vous passez un concours, un examen ou un recrutement en 2023 ? Bien connaître l'actualité vous aiderait à réussir vos épreuves écrites et/ou orales ? L'ouvrage Actu minute est l'outil de révision ultra-efficace qu'il vous faut ! Justine Reix, journaliste et professeur à l'ESJ (Ecole supérieure de journalisme), a sélectionné les 100 événements incontournables de l'année 2022 dans les domaines sur lesquels vous pouvez être interrogé : politique, économie, société, culture, sport, environnement et sciences. En 1 minute seulement, elle vous aide à les comprendre, à les interpréter et à les analyser. Et pour connaître les derniers événements avant vos épreuves, nous vous donnons accès en ligne à un fil d'actu mis à jour chaque mois.