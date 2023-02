Cartonner au bac ! Les secrets des cracks pour assurer la mention !

Les astuces clés pour réussir ! Et si tu visais une mention au bac ? Assez bien, bien, très bien... Ces mots sont l'objectif partagé par de nombreux candidats au baccalauréat. Mais quelles sont les astuces pour gagner des points et s'assurer une mention ? Dans ce guide pratique, découvre les trucs & astuces pour apprendre à se faire confiance et gagner des points au bac. Organisation, choix des spécialités, astuces pour se fixer des objectifs clairs et progresser : le bac n'aura bientôt plus de secrets pour toi et la mention sera très vite réalité !