La magie de l'aquarelle Harry Potter. Tome 2

La magie de l'aquarelle Harry Potter revient ! Ce deuxième tome vous permettra de peindre la faune et la flore du Monde des Sorciers. Le saule cogneur, Buck et Hedwige seront au rendez-vous ! Cet ouvrage intègre aussi les petits nouveaux du film Les Animaux fantastiques : le niffleur et Pickett vous manquaient ? Que vous soyez débutant ou plus expérimenté dans l'art de l'aquarelle, l'autrice vous guide à chaque étape. Peignez directement sur les feuilles fournies dans le livre, conçues spécialement pour l'aquarelle et facilement détachables. Enfin, partagez et exposez vos chefs-d'oeuvre enchantés !