Une fleur qui ne fleurit pas

Après le succès des rééditions de "La Maison dans l'impasse" et "Severa", passage en poche de ce titre paru en France en 2022. Maria Messina y livre l'un de ses portraits de femmes les plus intéressants avec le personnage de Franca. Sa liberté (sociale et vestimentaire) initiale se trouve peu à peu rognée tandis qu'elle s'éprend d'un homme extrêmement conventionnel à qui elle s'efforce de plaire... au point de perdre le sens de son existence. Une nouvelle réflexion puissante sur le poids des traditions et le nécessaire combat pour la place des femmes, qui fait écho aux combats féministes contemporains.