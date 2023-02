Côte à côtes. Un coureur des Plaines

Dans ce second opus, Julien Leroy nous entraîne à nouveau dans ses aventures de sportif amateur. Nous découvrirons cette fois-ci les sentiers escarpés de la Diagonale des Fous, les Dolomites ou encore les Highlands écossais... Un voyage haletant, qui célèbre ce qu'il y a de plus beau dans le sport : le dépassement, la découverte, et la complicité qui se créent autour de ces activités. Julien Leroy partage avec enthousiasme et ferveur sa passion pour le sport de pleine nature. Il dévoile la force qu'apporte le collectif dans cet accomplissement de soi individuel. Educateur spécialisé de profession et père d'une petite fille, Julien Leroy est passionné de sport en pleine nature. C'est inspiré par de nombreux récits d'aventures, qu'il décide de partager son expérience naissante.