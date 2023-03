Une famille à tout prix. Le meilleur des pères ; Un lien si tendre ; L'espoir secret de Kyle

Le meilleur des pères, Rebecca Winters Stella est bouleversée. Comment Théo Pantheras ose-t-il se présenter devant elle ? Six ans après l'avoir abandonnée, alors qu'ils étaient sur le point de se marier et qu'elle portait leur enfant ! Aussi, c'est bien un comble qu'il exige aujourd'hui de rencontrer son fils et de jouer pleinement son rôle de père ! Un lien si tendre, Ann Roth Carter n'en revient pas. Il est attiré par Lily Gleason ! Sa cliente ! Depuis qu'il l'a rencontrée, elle ne cesse d'envahir ses pensées. Pourtant, il doit s'en tenir à des relations strictement professionnelles avec elle. Et, surtout, ne pas se laisser attendrir par cette douceur avec laquelle Lily s'occupe de sa petite nièce, un bébé de sept mois qui le renvoie sans cesse au secret qu'il garde si farouchement... L'espoir secret de Kyle, Cara Colter Play-boy invétéré, Ben n'était pas préparé à devenir le tuteur de Kyle, son neveu. Mais les choses se compliquent encore quand il est convoqué par Beth, son institutrice. Alors que Ben pensait devoir s'expliquer devant une vieille dame austère, il est immédiatement séduit par le regard courroucé d'une jeune femme superbe ! Romans réédités