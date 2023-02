Pierre Loti et le Pays Basque

Pierre Loti (1850-1923) aujourd'hui est surtout connu pour sa maison natale à Rochefort, transformée en "palais de mirage" , et pour ses récits de voyage. Qui sait la passion qu'il a développée pour le Pays basque ? Et de celles et ceux qui savent, combien ont goûté, au-delà de Ramuntcho, le fruit de cette passion ? Cette biographie comble une lacune et ce faisant, révèle un autre Loti. Durant les trente-deux années de son séjour à Hendaye, l'écrivain voyageur a observé le Pays où il avait jeté l'ancre ; il l'a aimé à travers ses paysages, ses usages immémoriaux, son peuple, quelques hommes et des femmes. Jean-Louis Marçot nous entraîne dans son sillage - ou sillon - en nous présentant une écriture à nulle autre pareille, une oeuvre en perpétuelle genèse, un artiste dans sa singularité et Euskal Herria à la pliure du XXe siècle. Ni héros ni saint ni monstre, l'académicien non-conformiste y apparaît vibrant de ses paradoxes. A la lecture de son "Journal intime" , d'une correspondance et de témoignages souvent inédits, nombre de poncifs et de ragots passent à la moulinette. Quelques mystères sont levés. Mais il reste bien des secrets à percer : la voie est tracée.