"Toscane s'est-elle un jour aimée ? A-t-elle pris le temps d'apprendre à s'aimer ou a-t-elle cherché désespérément à l'être, aimée des autres, pour pouvoir se dire qu'elle le mérite enfin, cet amour ? Et s'il était temps, pour elle aussi, de changer de mémoire, d'affronter cette vie qui la hante et la paralyse ? "Toscane, la quarantaine, est une violoniste virtuose. Elle est brillante, lumineuse. Mais elle ne le sait pas et doute en permanence. C'est l'histoire de sa vie. Toscane a toujours eu le sentiment d'avancer comme une imposture. Et puis un jour, il y a Victor. L'ami qui traverse son existence depuis vingt ans va devenir, après le décès accidentel de son mari, l'amant bouleversant. Chacun traîne son lourd baluchon à ses pieds. Chacun va permettre à l'autre de retrouver le chemin de soi et le transformer en aventure prodigieuse. Celle qui s'aime enfin est l'histoire d'une femme qui comprend que pour embrasser la vie, parfaitement imparfaite, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Elle chemine de rencontres en révélations, transforme les maux en mots pour enfin dépasser ses souffrances et se libérer de ses fantômes. Bouleversante et contemporaine, elle est à la fois soumise et rebelle, sensible et forte, insupportable et merveilleuse, désordonnée et déterminée à vivre, celle qui s'aime enfin.