La philosophie contemporaine

Crises et révolutions jalonnent les deux derniers siècles, où l'histoire de l'humanité semble s'être accélérée au fil de mutations majeures : d'un côté, l'installation et la mondialisation de la démocratie, de l'industrie, du capitalisme et des sciences contemporaines, ainsi que de leurs différentes critiques ; de l'autre, la mise en péril réitérée des civilisations comme sous un trop-plein de puissance, mettant à bas les certitudes. Pour ressaisir l'essentiel d'une condition humaine de plus en plus appréhendée sous le signe de la pluralité, la philosophie renouvelle ses outils dans tous les domaines : métaphysique et ontologie, épistémologie, esthétique, éthique, morale et politique. De Kant à Foucault et ses héritiers, du triomphe des Lumières à la crise du Progrès, de l'installation du positivisme à la remise à l'honneur des scepticismes ou, plus largement, de la transgression des limites du pensableà la nécessité de repenser les limites, ce livre tente de retracer les dernières escales de l'Odyssée occidentale de la conscience et de la raison, qui n'en finissent pas de (devoir) se remettre en question. Camille Dejardin est agrégée de philosophie et docteur en science politique. Elle enseigne dans le secondaire et auprès de divers publics.