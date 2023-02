Malédictions mortelles Tome 1 : La pierre de sang

Pas de repos pour les braves... ou les maudits. SLATE Je n'avais pas l'intention de voler la Sanguine dans le tombeau familial des Morel. Bon, en fait, si, j'étais venu pour ça. Mais c'était avant de me rendre compte que ce truc était un aimant à maléfices dont je pourrais me débarrasser uniquement si les trois joyeux drilles qui m'accompagnent et moi parvenons à conjurer quatre malédictions. Si l'un de nous échoue, je suis mort. J'ai toujours été du genre à voir le verre à moitié plein, mais là, le verre en question a cruellement besoin d'une deuxième rasade. Seul rayon de soleil dans cette fichue chasse au trésor : l'insolente et arrogante Cadence de Morel. CADENCE J'ai été élevée au milieu des récits de magie dans une petite ville réputée pour être le berceau de la sorcellerie française. Ai-je cru à toutes ces histoires ? Certainement pas. Si la magie existait pour de vrai, maman ne serait pas morte et papa en fauteuil roulant, non ? Faux. Quand Slate Ardoin débarque dans ma vie avec à son doigt une bague dérobée dans la tombe de ma mère, je ne vois en lui qu'un monstre. Mais ensuite, j'en rencontre des vrais. Quant à Slate, eh bien... je ne le vois plus de la même manière. Vivre avec lui est terriblement frustrant, mais le contraire serait impossible. Je me battrai jusqu'au bout pour lui. Avertissement : contient un langage fleuri (et on ne parle pas que de formules magiques). #Romance #UrbanFantasy #Magie #Paranormal