Pour que l'Homme devienne Dieu. Tome 2

Lorsque ce livre est sorti pour la première fois en 1983, il pouvait paraître dépassé car trop attaché à des croyances abandonnées par l'Eglise. Aujourd'hui, il fait figure d'avant-garde ! " Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ". C'est la foi de l'Eglise primitive, d'Orient et d'Occident. C'est toujours la foi des chrétiens d'Orient : Dieu s'est fait l'un d'entre nous pour nous entraîner avec lui dans la maison du Père jusqu'à ne plus faire qu'un avec Dieu. C'est ce qu'éprouvent aujourd'hui ceux qui ont fait une expérience de mort imminente (EMI). C'est aussi ce qu'à travers les siècles ont vécu tous les mystiques. Mais l'Eglise d'Occident a suivi une évolution intellectuelle très philosophique qui l'a éloignée de cette foi mystique, abandonnant ainsi ce qui en a fait l'essentiel. Il s'agit d'une véritable trahison. L'Eglise n'ose plus dire jusqu'où va pour nous l'amour de Dieu. Le Pape François semble vouloir à nouveau y insister. Mais il faudra bien, pour être crédible, un véritable redressement de la théologie, un retour à la Tradition de l'Eglise. Or, les dernières découvertes des sciences contemporaines ont brisé le rationalisme un peu naïf du XIXe siècle. Les scientifiques semblent aujourd'hui ouverts à toutes les hypothèses et reconnaissent une certaine possibilité à des phénomènes qui leur échappent complètement. C'est à un retour à la Tradition, à la lumière des sciences d'aujourd'hui et des expériences spirituelles des mystiques et de ceux que l'on a crus morts, que ce livre veut contribuer.