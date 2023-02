Penses-y 2 fois. Récit humoristique sur les risques liés à la chirurgie esthétique

Dans la jeune trentaine, neuf ans après avoir allaité mon bébé à fond la caisse de lait, l'élasticité de ma peau, ayant plutôt décidé de foutre son tonus et sa fermeté à la porte, je décide de m'offrir un beau cadeau : une première chirurgie esthétique mammaire. Ce qui me redonne aussitôt ma jeune apparence de pompom girl de vingt-deux ans. Mais hélas, comme tout ce qui monte doit redescendre, quinze ans plus tard, surprise ! L'entretien de ma carrosserie était à refaire et je te confirme que ça ne s'est pas du tout passé dans le bonheur ! C'est avec un franc-parler et beaucoup d'humour que je te raconte comment ma première chirurgie esthétique s'est déroulée à merveille versus ma deuxième qui se veut on ne peut plus catastrophapocalyptique. En d'autres mots : eh oui, ma chirurgie a été ratée ! Avais-je prévu le coup ? Hmmm... Je te laisse deviner ! Se faire renipper la poitrine ou corriger deux, trois imperfections sur son physique c'est magique, ça remonte ton estime en criant lapin et ça donne un beau fini lustré. Cependant, la minute où ça se passe mal, sors ta résilience et attache ta tuque avec d'la broche, si ton portefeuille n'avait pas prévu " le coût " : ka-ching $$$ ! Mon but n'est pas de te convaincre de ne jamais avoir recours à la chirurgie esthétique, mais plutôt de te partager mon histoire, avec laquelle je souhaite te sensibiliser à propos des risques qu'elle comporte en ce qui a trait à l'importance de bien choisir son chirurgien, les coûts, la convalescence ainsi que les imprévus qui peuvent parfois tourner au cauchemar. Ce livre parle également d'amour et d'estime de soi. J'ai pris soin d'y ajouter une touche humoristique teintée de pleine conscience, afin de t'inspirer à faire confiance à la vie, à lâcher prise sur ce que tu ne peux contrôler, à te choisir, à toujours te fier à ta petite voix et à t'écouter. Ton intuition ne ment jamais, alors lorsque tu doutes, penses-y 2 fois !