Kit Davenport Tome 4 : Le nid de vipères

Trahie. Blessée. Perdue. Mais toujours aussi déterminée. La trahison nous a contraints à fuir. A échapper à l'homme que je considérais comme ma famille, à l'organisation que je croyais du bon côté. En cachette, je dois apprendre à maîtriser mes nouveaux pouvoirs et faire la paix avec le gardien auquel je me suis liée, sinon je risque de m'exposer. Mais je n'arrive pas à accepter les événements qui nous ont menés jusque-là. J'ai besoin de réponses. De pouvoir tourner la page. Un gage de paix est offert et un autre piège se révèle. Tandis que mes différentes relations se renforcent de jour en jour, de nouvelles tensions émergent et certains fantômes de mon passé font leur apparition. Mais puis-je faire confiance à qui que ce soit ? Je m'appelle Kit Davenport et, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. #HeroineBadass #UrbanFantasy #Métamorphes #FausseIdentité #ReverseHarem