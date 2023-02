Aperçus d'un autre monde. La transcommunication - Réflexions et pratique

Anabela Cardoso est mondialement connue pour ses travaux sur le phénomène des voix électroniques (EVP). Dans cet ouvrage, elle partage ses réflexions sur la transcommunication instrumentale, le phénomène par lequel des communicateurs prétendument décédés transmettent des messages et des images aux vivants par le biais d'équipements radio, de téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones et autres appareils électroniques. La communication est à la fois fascinante et mystérieuse et la sagesse dispensée par des intelligences humaines et non humaines de dimension supérieure est profonde. Elle présente, dans la seconde partie du livre, le protocole complet qu'elle applique, faisant de ce livre un véritable guide pratique à l'usage de l'expérimentateur. Traduit de l'anglais, cet ouvrage a été ovationné par les plus grands noms de la recherche parapsychologique mondiale : " Aperçus d'un autre monde est plus qu'un livre sur la Transcommunication Instrumentale (TCI), la méthode qui, par le biais d'appareils électroniques, pourrait établir un pont avec une autre dimension au-delà de la mort. " Pim van Lommel. " Ce livre est absolument unique. Un long appendice fournit aux lecteurs des instructions pour tenter eux-mêmes la communication, rejoignant ainsi le groupe d'explorateurs audacieux qui tentent de comprendre ce qui est certainement le plus grand mystère non résolu de notre époque. ". Stanley Krippner.