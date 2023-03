Les Secrets des Sprakkar

En vieil islandais, sprakkar signifie " femmes extraordinaires ". Et c'est ce que sont les Islandaises. Des femmes fortes qui, dès les origines de l'île, se sont imposées aux côtés des hommes pour faire de cette terre hostile un modèle de modernité et de parité. Aujourd'hui, l'Islande est reconnue comme le pays le plus égalitaire au monde.

A travers son propre témoignage et ceux de femmes islandaises de tous horizons (alpiniste, sexologue, mairesse, footballeuse...), Eliza Reid, première dame d'Islande, retrace l'histoire de ce combat pour l'égalité et décrit toutes les batailles qu'il reste à mener pour que les femmes obtiennent les mêmes droits et le même statut que les hommes.