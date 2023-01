Bella Ciao Istanbul

J'ai la trouille. Ils sont capables de tout. Même ce type hier au téléphone, voix maîtrisée d'employé modèle aux ordres de ses supérieurs et de son pays, je suis sûr qu'il a enregistré la conversation pour mieux me confondre plus tard. Je m'attends dans les jours prochains à ce qu'ils débarquent chez moi.

Un expatrié français vivant à Istanbul prend peur suite à une altercation téléphonique dans laquelle, excédé, il tient de vifs propos à l'encontre du pays qui l'accueille. En butte à différentes tracasseries, il tente de survivre dans le chaos de l'Histoire d'une nation où coups d'état et répression règlent le jeu.

Un jour, l'hymne révolutionnaire italien Bella Ciao retentit depuis une mosquée d'Istanbul.