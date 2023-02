Le Meurtre du Docteur Vanloo

Un pur thriller psychologique ! Fontenal, paisible bourgade de l'Ardenne belge, fin juin 2018. Alice Brasseur, la femme de ménage, découvre le corps sans vie du docteur Vanloo. Chirurgien, Vanloo exerçait à Luxembourg, on le voyait peu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vivait seul et multipliait les conquêtes. Chargé de l'enquête, le commissaire Demaret ne s'en laisse conter ni par la juge d'instruction ni par la substitute du procureur, toutes deux déterminées ? - l'une pour ne pas gâcher ses vacances, l'autre pour faire avancer sa carrière ? - à clore cette affaire au plus vite. Lui a sa méthode, la méthode du rond-point ? : il essaie toutes les sorties jusqu'à trouver la bonne. Chacune va le conduire à un des couples liés à la disparition de Vanloo, non seulement dans le village mais jusqu'à Bruxelles où le mort avait une toute jeune épouse dont personne n'a jamais entendu parler. Autant de couples, autant de secrets et de faux semblants, d'où le commissaire devra dégager la vérité. Mais y est-il prêt ??