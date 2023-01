Bols du soir pour repas complets. Les indispensables en cuisine

Avec cette nouvelle collection, retrouvez tous les indispensables en cuisine pour vous rendre la vie plus facile, et découvrez 90 recettes de bols du soir simples et rapides à préparer pour des repas complets. Sur le thème d'une cuisine familiale et du quotidien, retrouvez 90 recettes de bols repas pour des plats complets, à préparer avec des produits simples et en peu d'étapes. Au menu : des pokebols aux saveurs du monde, des bols minceur et santé avec des superaliments énergétiques, des bols gourmands et des super bols juste pour les enfants... Le livre absolument indispensable dans votre cuisine !