Love Storm. Une passion violente et dévastatrice

Leur amour est comme un orage : violent, inévitable et dévastateur. Depuis son départ pour Oslo il y a quinze ans, Hannah n'avait jamais remis les pieds dans ce petit village de pêcheurs qui l'a vue grandir. Elle savait que revenir ici serait une épreuve, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si dur de le revoir, lui. Tommy. Les traits durcis, les joues creusées, un regard froid et rancunier : l'homme qu'il est devenu n'a plus rien de l'adolescent qu'elle a quitté. Hannah donnerait tout pour effacer ses années d'absence, retrouver son meilleur ami comme avant, peut-être même avoir une chance de lui avouer ses sentiments trop longtemps enfouis. Mais Tommy, lui, ne lui a jamais pardonné son départ et aujourd'hui il partage sa vie avec une autre... A propos de l'auteurC'est en 2019 que Line Gagliano se met à l'écriture. Entre son métier d'infirmière, son fils, son mari et ses deux chats, elle trouve toujours du temps pour cette passion qui, au fil des lignes, est devenue un besoin. Comédie romantique, romance historique ou contemporaine, elle touche à tout tant qu'il y a de l'amour !