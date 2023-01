Partir au ski, c'est toute une aventure : la montagne, le sport, le matériel, la météo... Voici un documentaire illustré qui répond de façon simple et claire à 16 questions essentielles que les petits curieux se posent sur les vacances "à la neige" : Aux sports d'hiver, on fait toujours du ski ? Qui a eu l'idée des sports d'hiver ? D'où vient la neige ? Qui travaille dans une station de ski ? C'est quoi, une piste bleue ? Pourquoi il faut s'équiper pour skier ? Ca repose ou ça fatigue, les vacances au ski ? ... "Mes p'tites questions" : une collection qui répond simplement aux questions des 7-9 ans Une collection documentaire tout illustrée et une approche renouvelée des grandes thématiques documentaires, qu'elles soient classiques ou au plus près du quotidien des enfants. Les mille et une questions des enfants telles qu'ils se les posent sur le monde qui les entoure, et, surtout, des réponses claires et simples, toujours à leur hauteur. Les hommes et les sports d'hiver : une histoire fascinante et une grande diversité d'activités Un livre où l'on apprend qu'il y a 6 000 ans, en Scandinavie et en Sibérie, nos ancêtres les hommes préhistoriques attachaient des peaux de renne ou des planches de bois sous leur pieds. Les premiers skis étaient nés ! Le ski est le plus connu des sports d'hiver, mais il y en a beaucoup d'autres à pratiquer à la montagne l'hiver : la luge, la randonnée en raquettes, le patin à glace, le surf des neiges... A découvrir ici. La station de ski : un exemple de vivre-ensemble Dans une station de ski, on vit tous ensemble, comme dans un petit village. Tous les enfants ont envie d'aller aux sports d'hiver, même ceux en situation de handicap. Alors, vive le handiski, qui a permis à des personnes de quitter leur fauteuil roulant pour un fauteuil spécial équipé de skis ! Pour eux aussi, c'est parti pour la descente ! En France, on compte 300 stations de sports d'hiver. Elles sont construites entre 1 200 et 2 000 m d'altitude pour que les pistes soient bien enneigées. Mais certains hivers, à cause du réchauffement climatique, il pleut au lieu de neiger sur les pistes des stations les plus basses. Quand on part aux sports d'hiver, la météo c'est important, les problèmes actuels du climat prennent ici, avec ce thème, tout leur sens. Avec ce livre, les enfants découvriront ce que sont la neige et le ski, mais aussi les idées des hommes au fil du temps pour améliorer leur vie et leurs loisirs. Et, si l'on est un fan absolu de montagne et de sports, on trouvera peut-être dans ce titre son futur métier ou, qui sait, l'envie de devenir un futur médaillé des JO d'hiver !