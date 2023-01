Blame ! Tome 0 . Edition de luxe

Le retour des oeuvres de Nihei au format Deluxe ! Noise revient sous l'appellation "Blame Tome 0" pour compléter la collection des Blame deluxe. Le monde est régi par une cyber-entité omnisciente, qui pourrait être un dérivé du net. L'héroïne, Musubi Susono, est une inspectrice qui enquête sur une mystérieuse affaire de disparitions d'enfants, en compagnie de son collègue Clauthor. Mais en cours d'investigation, ils sont attaqués par un groupe se faisant appeler "The Cult" . Ces derniers utilisent un pouvoir appelé "le chaos du net" pour transformer des humains en monstres. Alors que Susono se rapproche d'une vérité aussi redoutée qu'espérée, elle est confrontée aux prémices d'une révolution gigantesque, qui pourrait bien changer la face du monde tout entier. Tsutomu Nihei nous entraîne ici dans une histoire parallèle à la série principale. Toujours fidèle à son style inimitable composé de décors gigantesques et oppressants, de créatures monstrueusement hybrides et de combats titanesques, Nihei donne une vision pessimiste d'un avenir où l'humain en tant que tel n'a plus sa place.