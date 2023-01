Ce qui est enfoui

Canton d'Estanville, automne 1990. Jérémie et Guilhem découvrent le collège. Dans la cour, on évoque la disparition d'un élève de 4e, survenue quelques mois plus tôt et dont seuls les vêtements parfaitement pliés ont été retrouvés au milieu d'un sentier. On parle à bas mot de "l'homme qui marche" , ce croque-mitaine insaisissable qui pourrait être vu en plusieurs lieux, au même moment. Malgré la détermination glaciale du capitaine Ernevin - dépêché sur place avec sa fille, Aurore -, un nouvel enlèvement se produit. Empruntant aux univers des séries "Stranger Things" et "Dark", "L'Horizon des événements" est un formidable roman d'apprentissage, mêlant intrigue policière, récit fantastique et chronique inquiétante et amusée des années 90.