Partie de chasse entre lâches

"CA POURRAIT FAIRE UN PEU MAL. SOYEZ COURAGEUX". C'est la Saint-Valentin sur l'île de Terre-Neuve, dans le nord du Canada. Les blizzards sont le quotidien des insulaires, mais celui qui menace aujourd'hui est d'une violence rare. A l'intérieur du restaurant Hazel, c'est une autre tempête qui se prépare. Iris, jeune serveuse, redoute de croiser le regard de son chef à l'emprise malsaine, son collègue Damian cache sa nuit de défonce comme il peut tandis qu'Olive, qui ne devrait pas être là, cherche un peu de chaleur. Tous sont sur le fil, près d'exploser, et entre deux coupures de courant, la vérité pourrait poindre et tout écraser sur son passage. Avec ce roman choral qui interroge non sans férocité la masculinité toxique et la difficile intégration au sein d'une communauté fermée, Megan Gail Coles s'est fait une place de choix au sein du cercle des écrivains nord-américains qui comptent.