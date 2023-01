Mes copains, mes copines et l'amour

Cher journal, Depuis que Betty est arrivée dans la classe, Naja, ma meilleure amie, est bizarre... On dirait qu'elle m'évite parce que je n'ai jamais eu de PETIT AMI. Sauf que moi, je ne sais même ce que ça veut dire "être amoureuse" ! La seule chose que je sais, c'est qu'avec mon copain de toujours Louis, je me sens bien. Bisous Mira Entre l'école, les copains, les copines et une maman embarrassante... ce n'est pas facile toujours d'être une pré-ado !