1914, la maison des enfants trouvés. 1914, la maison des enfants trouves

LUCIEN, LUIGI, LUDWIG ET LUCAS SONT LES LULUS, QUATRE ORPHELINS INSEPARABLES. En août 1914, la France entre en guerre contre l'Allemagne. L'orphelinat des Lulus, l'abbaye de Valencourt, est évacué d'urgence... alors que les quatre garçons sont partis en forêt ! Personne ne remarque qu'ils manquent à l'appel et les Lulus se retrouvent livrés à eux-mêmes, en plein coeur de la Grande Guerre. Ils vont devoir échapper aux soldats allemands mais aussi lutter contre le froid et la faim, par leurs propres moyens.