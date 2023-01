Pizza Party

Vous trouverez dans cet ouvrage, les recettes incontournables classiques italiennes (comme la margherita, la marinara mais aussi des recettes créatives (comme la pizza asperges, parmesan et zestes d'orange, la pizza tartare de veau et roquette ou bien la pizza tandoori, agneau et cumin) qui proposent des associations inédites. Il y en aura comme toujours pour tous les goûts : des versions végétariennes et d'autres à base de viande, de charcuterie, de poisson ou de crustacés... et même des versions sucrées pour les gourmands qui veulent un repas 100% pizza.