Marion Duval, Tome 04. Un croco dans la Loire

Marion Duval et son père, Alexandre, ont retrouvé leur quotidien banal à Paris. Alors que Marion attends des nouvelles de Fil, qu'elle n'a pas revu depuis leur découverte du tombeau d'Ulysse à Ithaque, la jeune fille reçoit un mystérieux coup de fil. C'est lui ! Mais Fil a l'air en danger... Très vite, Marion fait le lien entre l'appel de Fil et celui reçu par Superhebdo, le journal où travaille Alexandre, d'un homme qui dit avoir aperçu un crocodile... dans la Loire ! Sur place, Marion s'éloigne de son père à la recherche de son ami, et le retrouve prisonnier d'un prince auquel sa mère est en réalité encore mariée... Une bien mauvaise nouvelle pour Alexandre, éperdu de la belle et mystérieuse Esther. Les deux enfants parviennent à s'échapper, mais s'entame une course poursuite avec le garde du prince et Topaze... un des crocodiles du prince qui s'est échappé ! Réfugiés sur une île au milieu de la Loire, Marion et Fil retrouvent l'appareil photo d'Alexandre, enlevé par les gardes du prince, et cachent la pellicule qui servira à la jeune fille à négocier la libération des otages. Après la fuite du prince, Fil, Alexandre et Esther sont sains et saufs, mais doivent encore une fois se dire au revoir...