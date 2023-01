Cédric - Tome 25 - Qu'est-ce qu'il a ? / Edition spéciale, Limitée (Indispensables 2023)

Décidément, ce n'est pas facile de déclarer sa flamme à l'élue de son coeur, Cédric en sait quelque chose ! Les conseils des copains, autant les oublier ! Quant à la collante petite Lily, pas moyen de faire un pas sans tomber sur elle. Et voilà en plus que les parents s'y mettent ; entre sa mère qui joue à la Wii en cachette et son pépé qui a ses humeurs, on se demande qui est le plus adulte dans cette maison ! Un nouvel opus des aventures de Cédric, pleines d'humour et de fraîcheur, signées Laudec et Cauvin.