Des tracés aux traces. Pour un urbanisme des sols

Les sols remontent en surface dans les débats sur l'aménagement de nos campagnes et de nos villes. Etalement urbain, disparition des terres agricoles, raréfaction des ressources, érosion de la biodiversité, pollutions, sont autant de sujets d'actualité dans lesquels les sols jouent un rôle prépondérant, souvent à leur désavantage. Cet ouvrage s'interroge sur ce que sont les sols et en particulier les sols urbains. Le rappel des alertes qui ont été émises au fil du temps éclaire la situation actuelle. Les débats sur l'objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN) doivent-ils être compris comme une menace pour l'urbanisation ou au contraire une façon de rebattre les cartes ? La désimperméabilisation des sols n'est pas seulement une opération technique, elle est aussi une façon de considérer les sols pour ce qu'ils sont, de mieux les comprendre et d'aménager autrement. L'histoire du projet urbain indique que des pistes existent afin d'imaginer de nouvelles formes urbaines conçues à partir des sols. Considérer les sols dans l'aménagement du territoire ne nous oriente-t-il pas vers de nouvelles coopérations entre les territoires et les acteurs concernés ? L'ouvrage ouvre des pistes pour étendre le domaine de l'urbain, définir un urbanisme de l'attention basé sur l'observation et l'interaction avec les sols.