Les dinosaures en bande dessinée Tome 5

Découvrez les dinosaures dans la bonne humeur ! Chaque année, 50 nouvelles espèces de dinosaures sont mises au jour ! Et avec les progrès de la science, les paléontologues ont une vision toujours plus précise de ces animaux fascinants et de leur environnement. Inspiré de leurs dernières recherches, le tome 5 des Dinosaures en BD vous fait découvrir des dinosaures surprenants et de toutes les formes : du Caihong, le petit dinosaure aux plumes arc-en-ciel, au Patagotitan, le colosse à long cou de 70 tonnes, sans oublier Trix, le T. rex femelle qui croquait la vie à pleines dents ! Les dinosaures et leur humour féroce n'auront plus de secret pour vous grâce à cette série lue et approuvée par les paléontologues, et plébiscitée par les fans de dinos de tous âges !