"C'est une nuit nigériane, l'obscurité avale tout, mais la musique déborde des rues opaques où prolifèrent les clubs en vogue d'Abuja". Depuis gamin, Olujimi espère percer dans l'univers de la mode. Lorsqu'il apprend sa sélection à la Fashion Week de Berlin, le jeune styliste nigérian pense toucher son rêve du bout des doigts. Et pourtant, il se terre, paralysé, fuit amis et famille. Sa page Instagram explose. De commentaires élogieux. De messages de haine aussi. Dans une société très homophobe, Olujimi clame sa liberté sexuelle et en paye le prix - celui de l'intolérance. Si vivre son rêve l'expose à la violence, quel choix lui reste-t-il ? Un premier roman d'atmosphère, urbain et social, qui nous entraîne dans le Nigeria d'aujourd'hui - un pays aux contrastes saisissants.