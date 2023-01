Attention aux tigres !

Ours et Louve, les deux enfants de l'album Le feu aimeraient bien aller chasser avec leurs parents, ce matin. Pas question, disent ceux-ci, c'est beaucoup trop dangereux ! Attendez-nous là et restez sages. Ours et Louve partent à l'aventure quand même. Et voilà qu'ils dégringolent dans une tanière où, pour vaincre la peur et l'ennui, ils vont préparer, sans s'en douter, une belle surprise à leurs parents...