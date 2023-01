Les cartes étapes de mes 2 premières années. Le souvenir des plus beaux moments de bébé - Avec 30 cartes incluses

Simples, ludiques, tendres, ravissantes et astucieuses, les cartes étapes vont vous permettre de garder en mémoire les plus beaux instants de la vie de bébé. - Comment ça marche ? 1/ Posez une carte à côté de bébé ou faites-lui tenir la carte. 2/ Prenez la photo de bébé. 3/ Imprimez ou partagez ! - Découvrez dans cette pochette : - 1 carte pour la naissance de bébé. - 4 cartes thématiques recto verso pour immortaliser les 8 moments les plus craquants et précieux de bébé : bébé tient assis, bébé dort... - 24 cartes pour se souvenir des étapes de bébé de 1 mois à 2 ans. Au dos, notez les grands événements du mois !