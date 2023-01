Cache-Cache Petit Loup

Un livre coucou/caché avec des flaps en feutrine et un loup, l'un des premier jeu que comprend le bébé. Petit loup trépigne à l'entrée de la tanière. C'est l'heure les amis ! Qui se cache sous le tas de bois ? Petit renard. Et derrière les sapins ? C'est petit ours, viens ! Les amis arrivent à temps en haut de la montagne pour... admirer le soleil se coucher ! Un livre matière pour les bébés dès 6 mois avec des flaps en feutrine à soulever pour encourager la motricité fine