Dian Hanson's: The History of Men's Magazines. Volume 1 : From 1900 to Post-WWII

Si "magazine masculin" est un euphémisme pour "magazine de sexe" , à son apparition dans les kiosques parisiens, les illustrations, blagues et BD y prédominent. Le tome 1 raconte cette presse de ses élégants débuts en 1900 à 1945, avec 1000 unes et pages intérieures parues en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et même en Turquie.