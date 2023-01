Les Pompiers Tome 4 : Potes au feu

C'est bien connu, les pompiers sont toujours sur la brèche et ne vivent que pour leur métier. Et le plus incroyable, c'est qu'ils aiment ça Alors enfilez vous aussi le fameux pull marine à bande rouge et le casque rutilant. Vous comprendrez pourquoi un pompier déprime à l'idée de partir en vacances avec sa famille en abandonnant ses collègues à la caserne ou pourquoi il considère que c'est romantique de faire visiter à sa petite amie les lieux des incendies qu'il a éteint.