Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We Are the Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On... La simple évocation de ces chansons fait résonner une voix : celle de Freddie Mercury. Star extravagante et énigmatique, inoubliable interprète sur scène et compositeur, le leader de Queen a marqué des générations de fans à travers le monde. Sa disparition en 1991 - il meurt du sida à 45 ans - fut un véritable choc à la mesure de sa légende. Après avoir mené l'enquête plusieurs années et rencontré de nombreux proches de l'artiste, Selim Rauer va au-delà du mythe, révèle les failles et les secrets de Freddie Mercury. Il raconte l'incroyable destin de Farrokh Bulsara, Indien parsi né à Zanzibar, élevé près de Bombay et devenu l'un des chanteurs britanniques les plus célèbres du xxe siècle. Un portrait intime et inattendu. Né à Paris, Selim Rauer est écrivain et enseignant-chercheur en philosophie et en études théâtrales. Il est notamment l'auteur d'un roman, La Passion de Pier (Les Perséides, 2007). Préface inédite