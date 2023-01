Une éducation à hauteur d'enfant

En Suède, si vous évoquez les "enfants rois" , tout le monde comprendra que vous parlez de la progéniture de la famille royale. Certainement pas de petits êtres tyranniques qui manipuleraient l'adulte dans l'idée de lui rendre la vie difficile... Et si vous demandez à un parent ce qu'il pense de la "fessée" , il ne parviendra même pas à se figurer le geste ! Et pour cause : en 1979, la Suède a entamé sa révolution éducative, abolissant par une loi les punitions corporelles et ouvrant ainsi la voie vers une éducation sans violence. En France aussi, nous voulons le meilleur pour nos enfants et nous nous sommes revolté. e. s par les violences commises à leur égard. Pourtant, ce n'est qu'en 2019 qu'a été votée la loi interdisant les violences éducatives ordinaires. Et les débats autour de la fessée ou de la mise au coin restent encore nombreux. Que peut nous apporter le modèle suédois ? Comment s'en inspirer dans notre culture ? Quelles normes sociales faut-il déconstruire ? Marion Cuerq, spécialiste de la Suède et engagée pour la défense des droits de l'enfant, vous invite à changer de perspective. Adoptez la "hauteur-d'enfant" pour percevoir le monde à travers leurs yeux, établir un nouveau rapport - horizontal -, tourner le dos à la culture de la punition et vous frayer un chemin vers une relation apaisée et épanouie.