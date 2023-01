Un dino à Paris - Compte à rebours à Beaubourg - 5-6 ans GS/CP

Quel est cet étrange bruit qui envahit les tuyaux du centre Pompidou pendant la visite guidée d'Albert, le mini T-Rex ? Les touristes sont interloqués et Albert presse le pas... mais le petit bruit continue de plus belle ! Pas de doute, Albert en sait plus qu'il ne veut le dire. Qui peut bien faire le fou à Pompidou ? Les Premières Lectures niveau 1 accompagnent les enfants dès le début du CP, avec : - Une vraie aventure, en peu de mots, pour faire ses premiers pas de lecteurs en confiance. - Un petit dico pour enrichir son vocabulaire. - Des bonus pédagogiques et ludiques pour sensibiliser les plus jeunes au patrimoine parisien avec des infos étonnantes.