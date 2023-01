La Saison des ouragans

Aux abords du village de La Matosa, un groupe d'enfants découvre le corps sans vie de la Sorcière. A la fois amante, conseillère et guérisseuse, elle accueillait les hommes à la recherche de plaisir et les femmes en quête de liberté. A rebours du fil des événements apparaissent trois coupables présumés : Luismi, dont la petite amie avait été admise à l'hôpital en raison d'importants saignements après sa visite chez la Sorcière ; Munra, qui était au volant du camion ayant transporté le cadavre le jour du meurtre ; et Brando, dont la misogynie et l'homophobie semblent n'avoir aucune limite. Autant de perspectives qui racontent la misère, la drogue et la violence, en ce mois de mai où l'étouffante chaleur annonce une saison des ouragans féroce... Pour évoquer ce monde sans verser dans le sordide, il fallait la magie d'une plume qui ne vacille pas devant l'horreur. Fernanda Melchor a trouvé sa formule ; elle est d'une redoutable acuité. Le Monde des livres. Traduit de l'espagnol (Mexique) par Laura Alcoba.