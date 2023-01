La Gloire de Volpone

Tandis que la guerre fait rage dans les mondes Sabbat, les Sangs-Bleus de Volpone sont envoyés à Gnostes à la tête d'une armée massive. Chargés de libérer la chaîne d'îles Agria des griffes du Pacte du sang, les soldats hautains du régiment de Volpone voient leur courage mis à rude épreuve dans un affrontement aussi brutal qu'un hachoir à viande. Après un échec cuisant qui menace de faire dérailler toute la campagne, un champion improbable s'élève des rangs et la victoire semble à nouveau envisageable. Mais à la guerre, la propagande est une bête capricieuse et l'Archi-ennemi ourdit un complot que l'Imperium peut à peine imaginer. Par la gloire et l'honneur, les Volpone sont déterminés à triompher, mais peuvent-ils vraiment endurer la campagne la plus meurtrière de leur histoire et en émerger inchangés ?