Friends - tome 3 - Friends as strangers

Cinq ans ont passé, Jade et Cameron mènent des vies bien différentes. Alors qu'à Paris, Jade excelle dans son travail et est désormais fiancée, Cameron, resté dans le Sud, oscille entre son rôle de père et son métier de mannequin. Depuis le départ de Jade, leurs chemins n'étaient plus censés se croiser. Pourtant, lorsqu'ils se croisent à une soirée, la vérité éclate : aucun des deux n'est véritablement passé à autre chose. Tandis que les souvenirs remontent à la surface, apportant avec eux les sentiments enfouis, Jade et Cameron doivent décider de leur avenir. Ensemble ?