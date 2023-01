Mes cop's Tome 5 : Les cop's partent en live

Copine marrante, râleuse ou fofolle... Quelle Cop's êtes-vous ? ! Des Cop's, Jessica en a des tas. De toutes les tailles et de toutes les formes. Des chochottes, des allumées, des cop's d'enfance, de lycée, de drague, de coiffeur. Des cop's auxquelles elle confie tous ses secrets et d'autres auxquelles elle ne prêterait même pas son chat ! Et avoir des cop's, c'est un boulot à plein temps ! On doit répondre à des textos, confirmer des rendez-vous et en annuler d'autres. Il faut réconcilier certaines cop's et dire leurs quatre vérités à d'autres. En définitive, avoir des cop's, c'est loin d'être de tout repos !