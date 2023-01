2041, Odyssée de la médecine. Comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine ?

Avant de devenir un grand professeur de médecine, Jean-Emmanuel Bibault était un geek de la première heure. A la fin des années 80, il programme des jeux sur un Amstrad CPC 6128. En 1996, il crée un site Internet sur son réalisateur préféré Stanley Kubrick, dont le film 2001, Odyssée de l'espace a changé sa vie. Au début des années 2000, il entre en médecine et se spécialise en cancérologie et radiothérapie. Chef de clinique à Paris, pour conjuguer ses deux passions, il entreprend une thèse de science sur le machine learning appliqué à la cancérologie et devient chercheur post-doc à Stanford. Sa thèse reçoit un prix de l'Académie nationale de médecine en 2019. Dans ce premier livre à destination du grand public, il montre comment les techniques d'Intelligence artificielle bouleversent et continueront de bouleverser la pratique de la médecine et surtout le devenir des patients. De l'épidémiologie au traitement, en passant par chaque étape du parcours de soin, dans chaque spécialité et principalement en cancérologie, il nous plonge dans la peau du patient du futur. Une odyssée de la médecine à l'horizon 2040.