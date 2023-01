Le London Blues de John Mayall

Aux yeux des "spécialistes" , le blues anglais fait figure de parent pauvre. Mais ce fut une riche époque. Il ne faut pas la dédaigner. Se sont épanouis dans ce mouvement des gens aussi disparates que les Blues Breakers, les Animals, les Rolling Stones, Cream, Fleetwood Mac, Ten Years After, Them ou les Yardbirds. Tout commence avec Blues Breakers with Eric Clapton, un vinyle de John Mayall, en juillet 1966. C'est peut-être l'album fondateur du blues anglais, avec Crusade de John Mayall et Disraeli Gears de Cream. Le London Blues n'a duré que huit ans. Dès 1972, le british blues n'est plus à la mode. Ce n'est pas assez "glamour" ... On veut autre chose. John Mayall connaîtra une longue traversée du désert. Tout passe, tout lasse. Mais le Blues, tel le beau phénix, renaîtra de ses cendres. Il en a le pouvoir.