Souviens-toi que tu vas mourir

Lorsque votre pire ennemi devient votre meilleure chance de survie. Alors que la guerre de Sécession vient de s'achever dans la souffrance et l'amertume, un soldat nordiste noir et son ennemi, un raider confédéré, luttent pour leur survie sur les terres du Kentucky, là où le chaos règne encore. A travers un périple funeste, toutes leurs ressources seront mises à rude épreuve afin de lutter contre l'adversité humaine et la nature particulièrement hostile : entre haine et désolation, Blackwood et Meadows n'auront d'autre choix que de dépasser leurs rancoeurs pour survivre à l'horreur et à la mort. Mais comment ces personnages constamment sur le fil du rasoir, tourmentés par le massacre brutal de 200 civils dans la ville de Lawrence deux ans plus tôt, pourront-ils échapper au cercle immuable de la violence ? Et comment, dans des circonstances aussi extrêmes, le pardon et la rédemption sont-ils possibles ? Un western âpre, viscéral et initiatique qui réunit deux grands noms de la bande dessinée autour d'un récit chargé de messages sur les préjugés et l'horreur humaine. L'ensemble est soutenu par des dialogues percutants et de l'action survoltée.