Merci mais non merci. Comment les femmes redessinent la réussite sociale

Aux pratiques d'un autre temps en entreprise, les femmes répondent : merci mais non merci ! Et construisent d'autres horizons pour un monde du travail en quête de sens. Un nombre croissant de femmes démissionnent de postes prestigieux : est-ce à dire qu'elles n'ont pas les épaules pour tenir la pression et le rythme ? Le seul challenge des femmes dans le monde du travail actuel serait donc celui de l'adaptation : parvenir à se hisser au sommet de la pyramide pensée par et pour les hommes ? Céline Alix décortique les raisons qui poussent ces femmes à sortir des clous et revisite leur choix autrement qu'à travers le prisme de l'échec. En s'appuyant sur les travaux de nombreux sociologues, philosophes et féministes, et sur les témoignages qu'elle a recueillis, elle propose de voir dans le parcours de ces femmes une tentative de modeler une nouvelle forme de réussite sociale, davantage tournée vers le sens, l'éthique, l'efficacité, la sororité et une plus grande perméabilité entre vies professionnelle et personnelle. Mutation majeure du monde du travail, ce mouvement répond aux aspirations des femmes, comme de toute la jeune génération - hommes compris ! Après avoir exercé eu tant qu'avocate au sein de prestigieux cabinets anglo-saxons à Paris, Londres et New York, Céline Alix a tout quitté pour fonder sa propre structure de traduction juridique : entourée de sept autres anciennes avocates, elle travaille toujours pour les plus grands cabinets et pour plusieurs ONG, mais à son rythme et selon ses convictions éthiques.