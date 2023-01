L'épopée des croisades

Après avoir publié sa monumentale et prestigieuse Histoire des croisades et du Royaume franc de Jérusalem en trois volumes, René Grousset avait écrit (en 1936) cette Épopée des croisades, une synthèse destinée à un plus vaste public, qui devint, elle aussi, un classique dont chaque ligne est précieuse. René Grousset nous conduit de la prédication d'Urbain II à Clermont - en novembre 1095 - à ce 28 mai 1291 qui vit les 200000 hommes du sultan El Achraf Khalil réduire les dernières défenses de Saint-Jean d'Acre, ultime bastion de ce qui avait été le royaume franc d'Orient. Il raconte avec une clarté, une concision et une qualité de style admirables les neuf croisades qui jalonnèrent ces deux siècles extraordinaires dans l'histoire de l'Occident chrétien et de l'Islam. Tout le monde est d'accord pour estimer que les ouvrages du grand orientaliste, qui avait été à toutes les sources possibles tant du côté musulman que du côté chrétien, restent la référence.