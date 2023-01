Electrotechnique. 3e édition

Cet aide-mémoire regroupe, de façon synthétique et illustrée, les principaux dispositifs utilisés en électrotechnique, leurs principes de fonctionnement, leurs conditions de mise en oeuvre et le bilan des puissances. Après quelques brefs rappels d'électromagnétisme et d'électricité, il décrit les dispositifs suivants : - les bobines et les transformateurs, monophasés et triphasés ; - les machines synchrones triphasées ; - les machines asynchrones triphasées ; - les machines à courant continu. Cet ouvrage constitue un véritable outil de travail pour les ingénieurs et les techniciens en électrotechnique, ainsi que pour les étudiants du domaine.